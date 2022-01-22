В Туапсинском районе на трассу А-147 перестали пускать большегрузы

В Туапсинском районе ввели ограничения на трассе

В Туапсинском районе недалеко от поселка Дедеркой образовались многокилометровые пробки. Спровоцировали заторы водители большегрузов, решившиеся выехать в путь несмотря на предупреждения синоптиков и тяжелые метеоусловия.

- На трассе А-147 Джубга - граница с р. Абхазией начиная с 57-го километра образовалась пробка, спровоцированная большегрузами, которые застревают даже при незначительном ухудшении состояния дорожного полотна из-за несоответствующей погоде резины и превышению допустимой массы, - рассказали в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Черноморье».

Дорожную обстановку взяли под контроль специалисты «Черноморье», сотрудниками госавтоинспекции и МЧС.

В 15:00 22 января администрация Туапсинского района и ГИДББ приняли решение закрыть движение по трассе А-147 для большегрузов.