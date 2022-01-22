В Краснодаре 22 января несмотря на непогоду открылись все ярмарки выходного дня

В Краснодаре открылись ярмарки выходного дня. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре 22 января несмотря на снегопад открылись все ярмарки выходного дня. Фермеры привезли на базары 90 тонн сельхозпродукции: хлебобулочные изделия, мед, полуфабрикаты, соленья, мясную и молочную продукцию.

- На всех ярмарках организаторы обеспечивают соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора, а также контроль за проведением санитарной экспертизы, - рассказали в муниципальном управлении торговли и бытового обслуживания населения.

На территории ярмарок установлены контрольные весы, где покупатели могут проконтролировать вес покупки.