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Общество22 января 2022 13:22

В Краснодаре 22 января несмотря на непогоду открылись все ярмарки выходного дня

На таких базарах можно приобрести продукцию местных фермеров, минуя посредников
Евгения ХАЛИКОВА
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В Краснодаре открылись ярмарки выходного дня. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре открылись ярмарки выходного дня. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре 22 января несмотря на снегопад открылись все ярмарки выходного дня. Фермеры привезли на базары 90 тонн сельхозпродукции: хлебобулочные изделия, мед, полуфабрикаты, соленья, мясную и молочную продукцию.

- На всех ярмарках организаторы обеспечивают соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора, а также контроль за проведением санитарной экспертизы, - рассказали в муниципальном управлении торговли и бытового обслуживания населения.

На территории ярмарок установлены контрольные весы, где покупатели могут проконтролировать вес покупки.