В Краснодарском крае выявлено 805 новых случаев заражения COVID-19

Оперативный штаб региона подготовил новую сводку с данными по коронавирусу. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае за прошедшие сутки выявили 805 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили в оперативном штабе региона, среди заразившихся много детей. Тесты на коронавирусную инфекцию подтвердились у 105 несовершеннолетних, самому маленькому пациенту всего 20 дней.

Самым зараженным муниципалитетом стал Краснодар, здесь заболел 431 человек. Следом идут Новороссийск и Сочи с 83 и 25 новыми случаями заражения коронавирусом, соответственно. В Приморско-Ахтарском, Белореченском и Темрюкском районах заболели по одному человеку.

В больницах Кубани в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 105 жителей, еще 8 на ЭКМО.