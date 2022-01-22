В Сочи из-за оползня изменили маршрут общественного транспорта

В Сочи из-за оползня изменили маршрут пассажирского транспорта. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи на улице Пятигорской сошел оползень, который перекрыл дорогу автомобилистам. На опасном участке выставлены патрули ГИБДД и предупреждающие знаки. Начиная с 22 января изменился и маршрут общественного транспорта, который курсировал по этому отрезку дороги.

- В связи с оползнем на улице Пятигорской временно меняем схему движения 14-го маршрута, – сообщил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи Вячеслав Бауэр.

Пока дорожники не устранят препятствие и не отремонтируют дорогу, пассажирские автобусы будут курсировать по улицам Л. Чайкиной, Пионерской, Театральной, Курортному проспекту, Горького, Титова, Севастопольской, Альпийской, Докучаева, и Дагомысской.

В обратном направлении маршрут будет курсировать по улицам Дагомысской, Туапсинской, Горького, Конституции, Курортному проспекту, переулку Морскому, Красной, Пионерской и Чайкиной.