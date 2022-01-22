В Краснодаре построят детский сад и две школы

В Краснодаре появятся школы и детсад рядом с новыми жилыми комплексами. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В краснодарском микрорайоне Дубинка построят две школы и детский сад. Детские учреждения запроектированы рядом с новыми жилыми комплексами по улицам Воронежской и Обрывной. В администрации Краснодара рассказали, что строительством социальных объектов занимается строительная компания, застраивающая эту часть города.

- Развитие социального кластера - главная задача, которую ставят нам жители. Ближайшие детский сад и школа должны быть не где-то в соседнем микрорайоне, а в шаговой доступности. Поэтому вместе с возведением жилья сразу же должны строиться социальные объекты, - рассказал мэр города Андрей Алексеенко.

На территории жилого комплекса «Фонтаны», по ул. Воронежской, 47, идет возведение детского сада на 180 мест. Строительство закончат к 2023 году. Рядом также появятся школы на 1100 и 1550 мест.