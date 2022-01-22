В Сочи всю ночь шли поиски 12-летнего мальчика

Найденный мальчик передан родителям. Фото: spasenie_sochi

В Сочи 22 января спасатели были подняты по тревоге. В городе пропал 12-летний мальчик. Родители ребенка сообщили, что он был у соседей в гостях, вышел домой 21 января примерно в 21:30, но родные его так и не дождались. Родители сначала пытались найти сына самостоятельно, но отчаявшись обратились за помощью в городскую «Службу спасения».

- Звонок поступил в 01:32. Спасатели незамедлительно выехали на поиски. По прибытии на место совместно с другими службами и родителями ребёнка стали обходить нежилые дачи и подворья. Осматривались строения и огороды, - рассказали в МКУ «Служба спасения г.Сочи».

Примерно в 5 утра на втором этаже одной из нежилых дач мальчика нашли. Медицинская помощь ребенку не потребовалась. Сейчас органы опеки выясняют, почему подросток не пошел домой, а решил провести ночь в заброшенном здании.