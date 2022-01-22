Жители Туапсинского района из-за аварии остались без электричества

В нескольких районах Краснодарского края нет света из-за стихии. Фото: rossetikuban

В Туапсинском районе из-за аварии на ЛЭП было прекращено электроснабжение сразу нескольких населенных пунктов. О перебоях с электричеством сообщают жители села Пляхо и поселка Шаумян. В Шаумяне в зону отключения попали социальные объекты. Пациенты местной больницы пожаловались на холод и отсутствие электроэнергии в палатах.

В «Россетях Кубани» сообщили, что дежурные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения.

- Сегодня ранним утром, 22 января, произошло возгорание ТПН-53. Были обесточены жилые дома, более 400 человек остались без света. Организована временная подача электроэнергии, через дизель-генератор, мощность которого ограничена, в связи с чем просьба не включать энергоёмкие приборы без острой надобности, - рассказал заместитель главы администрации Новомихайловского городского поселения Лев Калустов.

В связи со сложными погодными условиями во всех филиалах компании «Россети Кубань» введён особый режим работы. Проблемы с электроснабжением из-за аварий наблюдаются в нескольких населенных пунктах Кубани, а также на территории Адыгеи.