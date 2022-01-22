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Происшествия22 января 2022 16:37

В Краснодаре выпало на 35 % осадков больше нормы

Утром 22 января синоптики зафиксировали рекорд по осадкам с начала года
Евгения ХАЛИКОВА
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В Краснодаре прогнозируют метровые сугробы

В Краснодаре прогнозируют метровые сугробы

Фото: Ольга ШАХОВА

Краснодарские синоптики зафиксировали рекорд по выпавшим осадкам. По словам сотрудников центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в краевом центре 22 января выпало максимальное количество осадков с начала года.

- В первые две декады января выпавшие в краевом центре осадки превысили норму на 35%, - рассказал руководителя территориального Александр Колесник.

Утром 22 января высота сугробов достигала 25 см. По прогнозам метеорологов, снег будет идти в течение ближайших суток. Вполне возможно, что высота снежного покрова к утру 23 января будет достигать метровой отметки.