В Краснодаре выпало на 35 % осадков больше нормы

В Краснодаре прогнозируют метровые сугробы Фото: Ольга ШАХОВА

Краснодарские синоптики зафиксировали рекорд по выпавшим осадкам. По словам сотрудников центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в краевом центре 22 января выпало максимальное количество осадков с начала года.

- В первые две декады января выпавшие в краевом центре осадки превысили норму на 35%, - рассказал руководителя территориального Александр Колесник.

Утром 22 января высота сугробов достигала 25 см. По прогнозам метеорологов, снег будет идти в течение ближайших суток. Вполне возможно, что высота снежного покрова к утру 23 января будет достигать метровой отметки.