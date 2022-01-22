Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт22 января 2022 17:15

Из-за подтвержденных тестов на COVID-19 у игроков перенесен матч «Локо» и «Нижнего Новгорода»

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» ушел на карантин из-за вспышки коронавируса
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Баскетбольный матч перенесен из-за вспышки коронавируса. Фото: lokobasket.com

Баскетбольный матч перенесен из-за вспышки коронавируса. Фото: lokobasket.com

Из-за вспышки коронавируса в баскетбольном клубе «Нижний Новгород» запланированная на 23 января игра с «Локомотив-Кубань» перенесена на более поздний срок. Как сообщили в пресс-службе нижегородцев, положительный тест получили три игрока команды. Еще несколько спортсменов имеют симптомы простудного заболевания.

- Билеты на матч 23 января будут действительны на перенесенную игру. Желающие смогут вернуть деньги за билеты, - прокомментировали в кубанском баскетбольном клубе.

Единая лига ВТБ приняла решение перенести матч на 2 марта.