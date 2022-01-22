Из-за подтвержденных тестов на COVID-19 у игроков перенесен матч «Локо» и «Нижнего Новгорода»

Баскетбольный матч перенесен из-за вспышки коронавируса. Фото: lokobasket.com

Из-за вспышки коронавируса в баскетбольном клубе «Нижний Новгород» запланированная на 23 января игра с «Локомотив-Кубань» перенесена на более поздний срок. Как сообщили в пресс-службе нижегородцев, положительный тест получили три игрока команды. Еще несколько спортсменов имеют симптомы простудного заболевания.

- Билеты на матч 23 января будут действительны на перенесенную игру. Желающие смогут вернуть деньги за билеты, - прокомментировали в кубанском баскетбольном клубе.

Единая лига ВТБ приняла решение перенести матч на 2 марта.