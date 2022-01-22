В Туапсинском районе на Шаумянском перевале приостановлено автомобильное движение

На Шаумянском перевале установлены пункты обогрева. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В Туапсинском районе на Шаумянском перевале временно прекращено автомобильное движение. Сейчас на трассе техника расчищает снег. На подъездах к перевалу с обеих сторон скопилось большое количество автомобилей.

- В зоне происшествия развернуто 3 подвижных пункта обогрева. В составе пунктов обогрева автомобили повышенной проходимости с возможностью обогрева водителей, получения горячего чая, зарядки мобильных телефонов и другой помощи, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

К ликвидации последствий снегопада привлечены 23 сотрудника Министерства чрезвычайных ситуаций и 13 единиц техники. Ситуация находится на особом контроле регионального управления МЧС России.