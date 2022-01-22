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Происшествия22 января 2022 18:14

Бывший замначальника управления ГИБДД Адыгеи пойдет под суд за взятку в 2 млн рублей

Экс-полицейский три года получал дань с подчиненных, а взамен продвигал их по карьерной лестнице
Евгения ХАЛИКОВА
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Полицейский предложил подчиненным за денежное вознаграждение способствовать их продвижению по службе

Полицейский предложил подчиненным за денежное вознаграждение способствовать их продвижению по службе

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Адыгее теперь уже бывший заместитель начальника управления государственной инспекции безопасности дорожного движения придумал свою версию продвижения по карьерной лестнице. Полицейский предложил подчиненным за денежное вознаграждение способствовать их продвижению по службе. Схема успешно работала в течение трех лет.

- Согласившись с предложением руководителя, подчиненные в период в течение трех лет с апреля 2018 года по июнь 2021 года передали обвиняемому 2 миллиона 490 тысяч рублей, - сообщили «КП»-Кубань» в отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР по Республике Адыгея.

Расследование в отношении бывшего полицейского завершено. Ему инкриминируют совершение 18 преступлений по статьям "получение взятки в особо крупном размере". Обвинительное заключение утверждено прокурором и направлено в суд.