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Общество23 января 2022 4:06

Что произошло за ночь 23 января в Краснодарском крае: на борьбу с экстремальным снегопадом брошены все силы

Что произошло за ночь 23 января на Кубани
Евгения СОРОКА
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Что произошло за ночь 23 января на Кубани.

Что произошло за ночь 23 января на Кубани.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомольская правда» - Кубань» рассказывает, что произошло за ночь 23 января.

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