Что произошло за ночь 23 января в Краснодарском крае: на борьбу с экстремальным снегопадом брошены все силы

Что произошло за ночь 23 января на Кубани. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомольская правда» - Кубань» рассказывает, что произошло за ночь 23 января.

В Краснодаре выпало на 35% осадков больше нормы. На борьбу со стихией вывели технику высокой проходимости. Десять специализированных машин расчищают городские улицы. По прогнозам, в эпицентре ненастья кубанская столица останется еще минимум на двое суток.

В Туапсинском районе на Шаумянском перевале приостановлено автомобильное движение. Для водителей развернуты подвижные пункты обогрева.

Бывший замначальника управления ГИБДД Адыгеи пойдет под суд за взятку в 2 млн рублей. Экс-полицейский три года получал дань с подчиненных, а взамен продвигал их по карьерной лестнице.

Критическую соленость и смену доминирующих промысловых рыб зафиксировали в Черном и Азовском морях. Ученые сообщают о резкой смене живой природы, а также объясняют, чем это грозит.