Погода в Краснодаре 23 января 2022: в городе сугробы вырастут до полуметра

Сугробы в Краснодаре растут с каждым часом. Чего еще ждать от непогоды. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Обрушившийся с приходом календарной зимы снегопад принес краснодарцам настоящую зиму. И, по прогнозам, сугробы будут только расти. Рассказываем, какая будет погода в Краснодаре 23 января 2022 года.

- Ожидаются дождь и мокрый снег, а также налипание мокрого снега, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Что касается температурного фона, то он окажется в зоне слабых оттепелей. Поэтому в дневные часы в городе прогнозируют слабый плюс - 1-2 градуса выше нуля. А ночью отметки упадут до 2-3 градусов мороза.

- Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, - добавляют синоптики.

Атмосферное давление в Краснодаре будет расти и составит 758 мм рт. ст., что около нормы.