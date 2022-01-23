Погода в Сочи 23 января 2022: курорт зальют ливни

Какая будет погода в Сочи 23 января 2022 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Большая часть территории Краснодарского края утопает в снегу. А вот Черноморское побережье попало в зону исключения. Здесь не прекращаются дожди. Рассказываем, какая будет погода в Сочи 23 января 2022 года.

По прогнозам синоптиков, в течение дня на курорте ожидаются сильные ливни. Ветер при этом будет 4 метра в секунду. Температура воздуха в дневные часы составит 6-8 градусов со знаком плюс, а вот ночью столбики термометров покажут лишь +2 градуса. Тем не менее возвращение зимы в Сочи не ждут.

А вот в Красной Поляне - мокрый снег. В дневные часы воздух прогреется лишь до +3 градусов. При этом на вершинах серьезно заметает. Днем там будет мороз - 3-5 градусов ниже нуля, в ночные часы отметки упадут до минус 10 градусов.