Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 23 января увеличилось на 880

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 23 января. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Озвучены новые данные о случаях инфицирования ковидом за сутки. В России зарегистрирован всплеск заболеваемости - выявлено 63205 новых случаев коронавируса. За минувшие сутки в Краснодарском крае число заболевших тоже выросло - еще 880 кубанцев подхватили коварную инфекцию.

- За сутки в России полностью выздоровели 23 045 человек. За это же время - 679 смертей, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - В Краснодарском крае за минувшие сутки выписаны 65 пациентов, всего в регионе выздоровели 106021 кубанец.

Напомним, на территории Кубани, как и прежде, действует QR-код-система. Посетить торговые центры, спортзалы и бассейны могут только привитые жители края. Режим повышенной готовности был продлен до 1 марта включительно.

Тем временем медики готовятся к всплеску заболеваемости.

- И перед Новым годом, и на праздниках готовили запасы лекарств и всего необходимого для больных, – сообщил главный внештатный инфекционист краевого минздрава Сергей Зотов.

На Кубани в 28 ковидных госпиталях развернуты 5700 коек. Из них треть сейчас свободны.