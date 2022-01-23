Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье23 января 2022 9:26

Названы самые зараженные коронавирусом районы Краснодарского края 23 января

Где в Краснодарском крае выявили резкий рост заболеваемости COVID-19
Евгения СОРОКА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Названы самые зараженные коронавирусом районы Кубани 23 января.

Названы самые зараженные коронавирусом районы Кубани 23 января.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуацию с заболеваемостью по коронавирусу на Кубани отслеживают в круглосуточном режиме. По последним данным регионального оперштаба, за сутки заразились еще 880 человек.

- Среди зараженных - 117 детей, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона. - Самому маленькому пациенту всего 3 месяца.

Отметим, что в Краснодарском крае есть районы, где эпидситуация относительно спокойная, но есть и так называемые красные зоны, где темпы заражения растут стремительнее. В списке с наибольшим приростом заболевших за сутки снова лидирует Краснодар. COVID-19 выявлен у 360 человек. Второе место – у Сочи (126 новых случаев). Третий по заразности – Новороссийск: получено 89 положительных тестов на ковид.

Четвертую и пятую позиции, по данным оперштаба края, заняли Динской район и Геленджик, где зарегистрировано по 31 зараженному пациенту.