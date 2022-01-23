Число жертв коронавируса в Краснодарском крае 23 января выросло на 7

Число жертв коронавируса в Краснодарском крае 23 января резко выросло. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодарском крае тревожная статистика по умершим с COVID-19 продолжает ползти вверх. Всего с начала пандемии в регионе умерли 10003 жителя. Только за последние сутки в ковид-госпиталях скончались 7 человек. По словам медиков, среди жертв коронавируса были в основном тяжелые пациенты ковидных госпиталей.

- С подозрением на COVID-19 продолжают стационарное лечение 3807 человек, из них с подтвержденным диагнозом – 2261 житель, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве здравоохранения Краснодарского края. - 97 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Они подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, семь человек лежат на ЭКМО.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», дома под наблюдением терапевтов проходят лечение 20640 жителей Кубани, в их числе с подтвержденным диагнозом – 12467.