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Общество23 января 2022 18:45

Узнали, где будут отключения света в Сочи 24 января 2022 года

Какие улицы в Сочи останутся без электроэнергии
Евгения СОРОКА
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Узнали, где будут отключения света в Сочи 23 января 2022 года.

Узнали, где будут отключения света в Сочи 23 января 2022 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рабочая неделя в Сочи начнется с плановых проверок электрооборудования. Энергетикам важно провести профилактику, особенно сейчас - во время непогоды. На время работы бригад у жителей курорта временно вырубят электричество. Узнали, где будут отключения света в Сочи 24 января 2022 года.

Перебои с электроэнергией ожидается в Адлерском районе с 08:00 до 20:00. В зону отключения попадут дома на улицах Комарова, Нагуляна, Витебская, Петровская, Светогорская, Ленина (Молдовка), Лениноканская, Щербиновская, Краснопролетарская, Костромская, Пчеловодов. Кроме того, свет может временно отключиться в селах Высокое, Липники (улицы Брянская, Афипская, Липецкая, Клубная), а также в СТ «Курортник-1», СТ «Локоматив», СТ «Черноморец».

Кроме того, электроэнергии может не быть с 08:00 до 19:00 у жителей Хостинского района. Свет отключат на Виноградной, Гагарина, Буковая, Дубовая, Яблочная, Восточная, Целинная 8Б, а также в переулке Виноградном.