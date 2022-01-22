Александр Бастрыкин потребовал расследовать смерть ветерана труда от холода в неотапливаемом доме в Краснодарском крае

Газовики отрезали газ тяжелобольной пенсионерке и обрекли ее на смерть от холода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Следственного комитета Российской Федерации поручил краснодарским коллегам проверить информацию о смерти ветерана труда от холода в неотапливаемом доме. Как сообщили в СК РФ, пенсионерка и ее пожилая дочь проживали в станице Мингрельской Абинского района. Женщина страдала от деменции и вовремя не оплатила счета за газ. Когда сумма долга достигла 5 тысяч рублей, газовики отрезали домовладение от газоснабжения.

- Представители региональной газовой компании перекрыли подачу ресурса, проигнорировав тяжелую жизненную ситуацию. На протяжении 12 дней пенсионерка и её дочь жили в неотапливаемом доме, у пожилой женщины заболело сердце, и она скончалась, - рассказали в пресс-службе СК РФ.

События происходили в ноябре в 2020 году, но огласку получили только спустя два года. Руководителю СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрею Маслову поручено провести проверку и предоставить подробный доклад. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.