Краснодарский аэропорт с ночи 23 января не отправляет и не принимает самолеты. Фото: пресс-службы аэропорта Краснодар.
Аэропорт Краснодара приостановил работу из-за экстремального снегопада. Воздушная гавань оказалась в эпицентре циклона - снег полностью завалил взлетно-посадочную полосу. Сейчас ведется ее расчистка.
На данный момент аэропорт продлил ограничения в своей работе до 13:00 23 января. Это значит, что приниматься и вылетать лайнеры не будут до разрешения диспетчеров.
- Аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов связи с обработкой аэродрома и недостаточным коэффициентом сцепления для безопасного выполнения полетов, - отметили в пресс-службе воздушной гавани.
Как уточняется, за минувшую ночь из-за непогоды отменены 16 и задержаны 26 рейсов.
- Четыре самолета ушли на запасные аэродромы, - уточнили в пресс-службе аэропорта Краснодар. - Два лайнера отправились в Ростов-на-Дону из Москвы и Калининграда, один в Сочи из Стамбула и еще один - в Минводы.
Пассажиров еще восьми задержанных рейсов разместили в гостиницах Краснодара. Они ждут, когда снег стихнет, чтобы улететь.