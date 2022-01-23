Краснодарский аэропорт с ночи 23 января не отправляет и не принимает самолеты. Фото: пресс-службы аэропорта Краснодар.

Аэропорт Краснодара приостановил работу из-за экстремального снегопада. Воздушная гавань оказалась в эпицентре циклона - снег полностью завалил взлетно-посадочную полосу. Сейчас ведется ее расчистка.

На данный момент аэропорт продлил ограничения в своей работе до 13:00 23 января. Это значит, что приниматься и вылетать лайнеры не будут до разрешения диспетчеров.

- Аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов связи с обработкой аэродрома и недостаточным коэффициентом сцепления для безопасного выполнения полетов, - отметили в пресс-службе воздушной гавани.

Как уточняется, за минувшую ночь из-за непогоды отменены 16 и задержаны 26 рейсов.

- Четыре самолета ушли на запасные аэродромы, - уточнили в пресс-службе аэропорта Краснодар. - Два лайнера отправились в Ростов-на-Дону из Москвы и Калининграда, один в Сочи из Стамбула и еще один - в Минводы.

Пассажиров еще восьми задержанных рейсов разместили в гостиницах Краснодара. Они ждут, когда снег стихнет, чтобы улететь.