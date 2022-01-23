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Происшествия23 января 2022 5:41

Жителей Краснодара просят не выходить на улицу из-за снегопада

По прогнозам непогода задержится в городе еще на сутки
Евгения СОРОКА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Краснодарцев просят не выходить на улицу без необходимости и дождаться, когда успокоится циклон.

Краснодарцев просят не выходить на улицу без необходимости и дождаться, когда успокоится циклон.

Фото: Евгения ХИЛЬКО

Жителей Краснодара просят не выходить на улицу из-за снегопада. Непогода стала настоящим испытанием для города.

Сейчас коммунальные службы пытаются справиться с последствиями непогоды. Правда, это непросто. Снег не прекращается с вечера 22 января. Кроме того, по прогнозу синоптиков, он продлится весь день. Поэтому жителей кубанской столицы призывают не выходить из дома без крайней необходимости.

- Рекомендуем по возможности воздержаться от поездок, - указано в сообщениях МЧС. - Также не стоит парковать свои машины под деревьями - сейчас это опасно.

Кроме того, водителей просят не оставлять свои автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать процессу очистки улиц от снега.