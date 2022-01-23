В Краснодаре улицы после снегопада расчищают более 40 машин. Фото: krd.ru

В Краснодаре улицы после снегопада расчищают 42 комбинированные дорожные машины. Об этом сообщили в администрации города.

Выпавший в кубанской столице снегопад добавил хлопот. Сугробы завалили не только тротуары, но и проезжую часть. Чтобы в городе не возникло транспортного коллапса, сейчас с последствиями непогоды борются сотни человек.

- Ночью выпало 18 миллиметров осадков, а это около 30 сантиметров снега, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара. - В течение дня на улицах будут работать 538 человек, задействовано 15 мотоблоков.

Они расчистят от снега и обработают тротуары, остановочные комплексы и подходы к ним, подземные пешеходные переходы.

Ранее сообщалось, что краснодарцев попросили не выходить на улицу без нужды.