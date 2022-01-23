Людей из поврежденного дома разместили в гостинице.

На Кубани из-за снегопада рухнула кровля дома. ЧП случилось в хуторе Островская Щель Туапсинского района. Как сообщают местные жители, непогода была такой сильной, что крыша одного из бараков не выдержала.

- 22 января поступила информация о том, что во 2-м отделении Чайсовхоза на улице Лесной в результате снега произошло повреждение кровли и чердачного перекрытия, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - ЧП случилось в доме на шесть квартир, погибших и пострадавших нет.

Как уточняют спасатели, в доме проживало восемь человек. Четыре из них разместились у родственников, остальные - в пунктах временного размещения.

- Вопросами жизнеобеспечения и проведение аварийно-спасательных работ занимаются муниципальные службы, - добавляют в краевом ГУ МЧС.