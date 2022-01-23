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Происшествия23 января 2022 7:59

В Краснодарском крае на расчистку дорог от снега выехали 270 машин

Перерывов в движении на участках федеральных автодорог не наблюдается
Евгения СОРОКА
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Расчищают дороги круглосуточно.

Расчищают дороги круглосуточно.

В Краснодарском крае на расчистку дорог от снега выехали 270 машин. Об этом сообщают в оперативном штабе региона.

- Ночью дороги Краснодарского края расчищали 270 комбинированных дорожных машин, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом оперштабе. - Кроме того, задействованы 65 тракторов с плужным оборудованием, 29 автогрейдеров, два ротора и шесть рабочих.

В течение суток израсходовано более 5 тысяч тонн противогололедных материалов.

- Сейчас работы продолжаются, - отмечают в региональном оперштабе. - Они ведутся силами 264 комбинированных дорожных машин, 79 тракторов с плужным оборудованием, 29 автогрейдеров и 1 ротором.

При этом отмечается, что перерывов в движении на участках федеральных автодорог не наблюдается. Однако спасатели все же рекомендуют остаться дома и отменить поездки без особой необходимости.

По прогнозам синоптиков, снегопады на Кубани прекратятся днем 24 января.