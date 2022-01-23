Сочи стал лидером в стране при бронировании туров с кешбэком. Фото: sochi.ru

Большинство жителей России предпочитают отдохнуть на побережье Черного моря. И, как показывают цифры, для каникул чаще всего выбирают Сочи. Особенно привлекателен для отпускников он стал, когда появилась выгода.

Курорт стал лидером в стране при бронировании туров с кешбэком. Всего участвуют 130 сочинских отелей и здравниц.

- Туроператоры отмечают повышенный спрос, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Сочи. - Кроме того, фиксируется системный рост бронирований на главный черноморский курорт России.

Самым продаваемым туристическим направлением в феврале-марте стал Сочи. Как объясняют специалисты, именно в это время можно отдохнуть как в приморском, так и в горном кластере.

- Доля бронирований нашего курорта у разных туроператоров составляет от 23 до 74 % от всех бронирований в стране, — рассказала директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

Напомним, по условиям программы, бронируя путешествие, отдыхающие могут вернуть 20% стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Тур необходимо оплатить онлайн картой «МИР» на сайте. Очередной этап программы туристического кешбэка стартовал 12 января и продлится до 12 апреля, а отправиться в путешествие можно до 30 апреля.