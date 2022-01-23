Краснодарских школьников 24 января из-за непогоды переведут на удаленку Фото: Александр ГЛУЗ

Небывалый снегопад, обрушившийся на кубанскую столицу, стал настоящим испытанием для коммунальных служб. Бригады рабочих и спецтехника просто не успевает расчищать улицы. Временно закрыт аэропорт Краснодара. А теперь стало известно, что школьников 24 января из-за непогоды переведут на удаленку. Об этом «КП» - Кубань» сообщают родители учеников, которые получили оповещение от педагогов.

- Нам прислали сообщение о том, что в связи со сложными погодными условиями 24 января все 1-11 классы находятся на обучении дома с применением цифровых образовательных технологий, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» мама ученика школы в Восточно-Кругликовском микрорайоне. - Расписание уроков на 24 января мы сможем увидеть в электронном дневнике на доске объявлений.

По прогнозам синоптиков, снегопад в Краснодаре прекратится к вечеру 24-го числа.