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Общество23 января 2022 9:36

Водителей просят отказаться от поездок по федеральным трассам Краснодарского края из-за непогоды

Особенно это касается большегрузов
Евгения СОРОКА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
От дальних поездок лучше отказаться.

От дальних поездок лучше отказаться.

Непогода не прекращает бушевать в Краснодарском крае. Дороги на Кубани утопают в снегу, спецтехника не успевает справляться с таким рекордным количеством осадков, хотя машины и работают круглосуточно. Во избежание аварийных ситуаций водителей просят временно отказаться от поездок по федеральным трассам. Особенно это касается большегрузов.

- По информации на утро 23 января наиболее сложная обстановка сохраняется в зоне федеральной трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский, - уточняют в Упрдор «Черноморье». - Обильные осадки ожидаются на трассе А-290 Новороссийск — Керчь.

Как объясняют специалисты, многие машины, застрявшие на подъемах, создают препятствие спецтехнике, которая занимается расчисткой проезжей части.