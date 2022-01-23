24 января в школах Краснодара объявят каникулы из-за снегопада

У детей будет выходной. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

24 января в школах Краснодара объявят каникулы. Причиной тому стал сильный снегопад. Такое решение принято в администрации города.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала о том, что родители учеников получили оповещение от педагогов. Со слов мам и пап, уроки решили провести в удаленном режиме. Однако в мэрии информацию эту не подтвердили, сказав о том, что у детей не будет занятий 24 января.

— Из-за сложных погодных условий завтра все школы кубанской столицы не будут работать, — сказала заместитель главы Краснодара Лилиана Егорова. - У школьников и педагогов будет выходной.

При этом коммунальщики усиленнее будут расчищать подходы и подъезды к образовательным учреждениям.

- Однако детские сады 24 января будут принимать дошкольников и работать в обычном режиме, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте образования Краснодара.