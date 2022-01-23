Аэропорт Краснодара будет закрыт до 15:00. Фото пресс-службы Международного аэропорта Краснодара.

Аэропорт Краснодара будет закрыт до 15:00 23 января. Актуальную информацию сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Дело в том, что в городе все еще продолжается снег. Взлетно-посадочная полоса аэропорта также засыпана. Несмотря на то, что техника здесь активно работает, наземные службы добро на взлет и посадку самолетов пока не дают.

- Продолжается расчистка и обработка перрона и рулежных дорожек, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

Напомним, по прогнозам синоптиков, снегопад будет продолжаться до вечера 24 января. При этом пик непогоды придется именно на 23-е число. В связи с этим рейсы в краснодарском аэропорту задерживаются.