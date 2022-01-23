В Туапсинском районе из-за непогоды закрыт Шаумянский перевал

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В Туапсинском районе временно закрыли проезд через Шаумянский перевал. Из-за снегопада движение на дороге затруднено. О сложной обстановке из-за непогоды сообщают в администрации Туапсинского района.

- Шаумянский перевал на дороге Майкоп-Туапсе все еще закрыт. Погодные условия пока не позволяют снять ограничения, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации района.

По данным краевого оперштаба, на расчистку дороги вышло шесть единиц техники. Скопления машин в этом районе не наблюдается. В селе Шаумян для автомобилистов оборудовали пункт обогрева. Однако водителей просят все же отказаться от поездок, если есть такая возможность.

Напомним, в Краснодарском крае продолжают действовать экстренное и штормовое предупреждения. Пик непогоды, по прогнозам метеорологов, придется на 23 января. Уже 24-го числа снег должен стихнуть.