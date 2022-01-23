Этот кадр был сделан в поселке Туапсинского района. Фото: instagram.com/tuapse.news

Кубань продолжает заметать. Снегопад, обрушившийся еще 22 января, почти ни на минуту не останавливается. Из-за чего в районах выросли гигантские сугробы. Высота снежного покрова в Краснодаре достигла рекордного 41 сантиметра - это абсолютный максимум. При этом, как отмечают специалисты, в некоторых районах цифры еще выше. «КП» - Кубань» сообщает, где в Краснодарском крае зафиксированы самые высокие сугробы.

- В Красной Поляне высота снежного покрова 45 сантиметров, в Кордоне Лаура – 102 сантиметра, - говорит ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. - В Горячем Ключе выпало 112 сантиметров.

Отметим, что в населенных пунктах Туапсинского района обстановка из-за непогоды особенно серьезная. Люди с трудом выходят из своих домов. Высота сугробов там - с человеческий рост.

- Например, в поселке Горном Туапсинского района зафиксирован 141 сантиметр осадков, - добавляет Евгений Тишковец.

Напомним, из-за непогоды по-прежнему закрыт Шаумянский перевал.