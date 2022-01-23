Два поезда задержаны на Кубани из-за снегопада.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Два пригородных поезда задержаны на Кубани из-за снегопада. Об этом сообщают в СКЖД.
Как стало известно, 23 января из-за того, что непогода бушует, вагоны с пассажирами пока остаются на перронах.
- Речь идет о поездах Майкоп-Туапсе и Кавказская-Имеретинский Курорт, - сообщают в СКЖД. - Они находятся на станциях Навагинская в Туапсинском районе и Куринская в Апшеронском районе.
Поезда, как уточняется, выбились из графика на два часа.
— О возобновлении движения будет объявлено дополнительно, — рассказали в пресс-службе СКЖД.
Напомним, по прогнозам синоптиков, снегопады продлятся еще минимум сутки. На это время стоит отказаться от поездок по трассам.