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Происшествия23 января 2022 12:30

Два поезда задержаны на Кубани из-за снегопада

Продолжить движение вагоны не могут, пока бушует непогода
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
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Два поезда задержаны на Кубани из-за снегопада.

Два поезда задержаны на Кубани из-за снегопада.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Два пригородных поезда задержаны на Кубани из-за снегопада. Об этом сообщают в СКЖД.

Как стало известно, 23 января из-за того, что непогода бушует, вагоны с пассажирами пока остаются на перронах.

- Речь идет о поездах Майкоп-Туапсе и Кавказская-Имеретинский Курорт, - сообщают в СКЖД. - Они находятся на станциях Навагинская в Туапсинском районе и Куринская в Апшеронском районе.

Поезда, как уточняется, выбились из графика на два часа.

— О возобновлении движения будет объявлено дополнительно, — рассказали в пресс-службе СКЖД.

Напомним, по прогнозам синоптиков, снегопады продлятся еще минимум сутки. На это время стоит отказаться от поездок по трассам.