Городская больница Сочи получила новое медоборудование. Фото: sochi.ru

Городская больница Сочи получила новое медоборудование. Об этом сообщают в администрации края.

Как стало известно, медучреждение получило эндоскопические стойки. Их закупили по нацпроекту «Здравоохранение». С их помощью врачи проводят высокотехнологичные и малоинвазивные операции. Такое оборудование оптимизирует работу персонала и повышает эффективность лечения.

- Эндоскопические стойки позволят на самых ранних стадиях выявлять и лечить патологии ЖКТ, - отметили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Это заболевание входит в пятерку одних из самых распространенных недугов.

- Всего в 2021 году в медицинские учреждения края поставили 68 единиц эндоскопического оборудования, в 2022-м закупят - 62, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации края.