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Происшествия23 января 2022 13:04

Краснодар готовится к новому снежному рекорду

Сугробы высотой 41 сантиметр, говорят специалисты, далеко не предел
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Снегопад в городе пока не прекращается.

Снегопад в городе пока не прекращается.

Фото: Евгения ХИЛЬКО

Непогода не спешит успокаиваться - Краснодар с каждым часов все сильнее тонет в сугробах. В кубанской столице уже зафиксирован абсолютный снежный максимум. Впервые за всю метеоисторию выпал 41 сантиметр осадков. Но, как стало известно, Краснодар готовится к новому снежному рекорду.

- А абсолютный рекорд в принципе - 49 сантиметров, - сказал глава города Андрей Алексеенко. - Но так как снегопад продолжается, то, вероятно, в итоге сможем превзойти и эту цифру.

Как уточнил мэр Краснодара, все коммунальные и аварийные службы находятся в режиме повышенной готовности. По словам Андрея Алексеенко, в такую непогоду бригады рабочих совершают настоящий подвиг, поддерживая условия передвижения по городу.

- Жители ждут, что службы будут ловить каждую снежинку и немедленно вывозить ее за город, - сказал градоначальник. - Но по дорогам можно передвигаться на личном или общественном транспорте. Жизнь в Краснодаре не парализована, хотя природа создала для этого все предпосылки.

Как отметил глава Краснодара, на 23 января пришелся пик осадков, 24-го числа непогода начнет стихать. В течение следующей недели планируется полностью ликвидировать последствия рекордной снежной атаки.