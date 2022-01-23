Снегопад в городе пока не прекращается. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Непогода не спешит успокаиваться - Краснодар с каждым часов все сильнее тонет в сугробах. В кубанской столице уже зафиксирован абсолютный снежный максимум. Впервые за всю метеоисторию выпал 41 сантиметр осадков. Но, как стало известно, Краснодар готовится к новому снежному рекорду.

- А абсолютный рекорд в принципе - 49 сантиметров, - сказал глава города Андрей Алексеенко. - Но так как снегопад продолжается, то, вероятно, в итоге сможем превзойти и эту цифру.

Как уточнил мэр Краснодара, все коммунальные и аварийные службы находятся в режиме повышенной готовности. По словам Андрея Алексеенко, в такую непогоду бригады рабочих совершают настоящий подвиг, поддерживая условия передвижения по городу.

- Жители ждут, что службы будут ловить каждую снежинку и немедленно вывозить ее за город, - сказал градоначальник. - Но по дорогам можно передвигаться на личном или общественном транспорте. Жизнь в Краснодаре не парализована, хотя природа создала для этого все предпосылки.

Как отметил глава Краснодара, на 23 января пришелся пик осадков, 24-го числа непогода начнет стихать. В течение следующей недели планируется полностью ликвидировать последствия рекордной снежной атаки.