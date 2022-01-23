В 15:00 23 января аэропорт возобновил обслуживание рейсов.

Краснодарский аэропорт возобновил работу после снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, почти сутки аэропорт не принимал самолеты, задержаны были и рейсы на вылет. Причиной тому стала непогода. Из-за удара стихии взлетно-посадочная полоса превратилась в один большой сугроб. В таких условиях посадка и взлет запрещены. Но в 15:00 23 января аэропорт возобновил обслуживание рейсов.

- За текущие сутки было отменено 22 рейса, еще 34 - задержаны, - сообщают в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар. - Три находятся на запасных аэродромах.

Как уточняется, на данный момент в двух терминалах аэропорта вылета своих рейсов ждали около 500 пассажиров.

- Кроме того, в аэропорт доставляют пассажиров, которых разместили в гостиницах из-за задержки рейсов, - уточняют в пресс-службе воздушной гавани. - Ранее началась регистрация на внутрироссийских направлениях - в Пулково и Домодедово, на международных — в Ларнаку и Хургаду.