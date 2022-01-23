В Краснодаре из-за аварии жители двух районов города остались без света. Фото: krd.ru

В Краснодаре 23 января из-за аварии жители двух районов города остались без света. Об этом сообщают в ЕДДС города.

Как уточняется, электроэнергия внезапно пропала в Карасунском и Прикубанском округах.

- В 14:17 произошло отключение на улицах Покрышкина, Кореновской, Волгоградской, Пограничной, Путейской, Дзержинского, Яхонтовой и Народной, - говорят в ЕДДС города.

Причиной стало повреждение на линии - вырубили сразу 42 трансформаторные подстанции. Позднее выяснилось, что отключились еще 32 объекта, но уже в Карасунском округе. В итоге жители улиц Бородинской, Ессентукской, Мира, Крупской остались без блага цивилизации.

Электричество обещают вернуть через 4-5 часов.