В Крымском районе из-за непогоды отключили свет. Фото: t.me/sergeyi_les.

В нескольких населенных пунктах Крымского района из-за непогоды 23 января отключили свет. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь.

В Крымске обесточены три улицы: Маршала Гречко, Виноградная, часть Луначарского. Отключение света привело еще к одной проблеме - жители сидят без воды. Чтобы жителям микрорайона «Озерки» вновь вернулось благо цивилизации, устанавливается дизельный генератор на насосной станции.

- Специалисты устранят неполадки в течение трех часов, — сообщил глава района Сергей Лесь в своем Telegram-канале. - Также восстановительные работы организовали в хуторах Могукоровском и Гвардейском. Здесь электричество вернется до вечера.

Кроме того, из-за падения дерева на линии электропередачи, в хуторе Садовом начали восстановление ЛЭП. На это уйдет два часа. Также линии повреждены в поселке Южном, бригада выехала.

- Кроме того, есть перебои с теплоснабжением. Так, в котельной села Киевского ведется откачка воды, - добавил Сергей Лесь. - А в хуторе Садовом установили дизельную подстанцию.