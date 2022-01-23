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23 января 2022 15:19

Представляет ли угрозу для кубанцев иностранный танкер с 700 тоннами мазута, где случился пожар

Часть экипажа вернулась на горевший танкер в порту Тамань
Евгения СОРОКА
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Сейчас танкер находится на якорной стоянке.

Сейчас танкер находится на якорной стоянке.

Часть экипажа вернулась на горевший иностранный танкер Almuntazah с 700 тоннами мазута в порту Тамань. Напомним, ЧП случилось вечером 22 января. Тогда в машинном отделении судна произошло возгорание. Предварительные причины случившегося уже озвучены - могло произойти замыкание электропроводки. Однако, как заверили следователи, возгорание локализовано.

- На судно вернулись два члена экипажа, - пояснили в краевом оперативном штабе. - На данный момент они проводят осмотр борта.

Однако жителей близлежащих населенных пунктов Темрюкского района все равно беспокоит, есть ли какая-то опасность от танкера.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», угрозы населенным пунктам в связи ЧП на судне в Керченском проливе нет.

- На данный момент мы ведем наблюдение, - пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко. - Однако следов поступления в воду загрязнения нет.