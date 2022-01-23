Будет ли проводиться эвакуация населения из-за иностранного танкера с 700 тоннами мазута, где случился пожар.

Следователи проводят проверку по факту возгорания, которое произошло на иностранном танкере Almuntazah с 700 тоннами мазута. Напомним, ЧП случилось вечером 22 января, когда в машинном отделении судна появился дым. Как заверили следователи, возгорание быстро локализовали. По последним данным, часть экипажа вернулась на горевший танкер в порту Тамань для осмотра. Но в соцсетях жители Темрюкского района все же переживают.

- Мы как на пороховой бочке. Одни пишут, что все в порядке, другие - наоборот, что надо собрать вещи первой необходимости, - пишут пользователи соцсетей.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», эвакуация населения из-за иностранного танкера с 700 тоннами мазута, где случился пожар, проводиться не будет. Более того, никакой угрозы от судна не исходит.

- Следов поступления в воду загрязнения нет, - пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

О том, что танкер не представляет угрозы, подтвердили и следователи.

- Угрозы окружающей среде не фиксировалось - добавила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Елена Марковская.