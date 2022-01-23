В Краснодаре жители еще семи улиц остались без света. Фото: krd.ru

В Краснодаре жители еще семи улиц остались без света. Об этом сообщили в ЕДДС города.

23 января в 15:40 поступило сообщение об аварийном отключении электричества в Прикубанском округе. Обесточены оказались дома сразу на семи улицах. В зону отключения попали Главная, Дорожная, Дзержинского, Пригородная, 1, а также Трудовая, 2, 3.

- Причиной отключения света стало повреждение на линии электропередачи, - говорят КП» - Кубань» в Единой дежурно-диспетчерской службе Краснодара. - Не работают 16 трансформаторных подстанций.

Ремонт оборудования может занять порядка 5 часов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краснодаре из-за аварии жители двух районов города остались без света.