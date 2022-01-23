В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Фото: sochi.ru

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Уже 24 января на курорте ожидается непогода. Как говорят метеорологи, на побережье будет дождь. А на возвышенностях он перейдет в мокрый снег.

- В предгорьях будет идти мокрый снег, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Сочи. - Местами ожидается снегопад, а на дорогах образуется гололед.

Ночью и утром ветер усилится, порывы его будут достигать 15-17 метров в секунду. А в горах есть вероятность схода лавин. Предупреждение действует выше 500 метров.

- Все городские службы работают в усиленном режиме, - добавляют в мэрии. - Спасатели рекомендуют воздержаться от выходов в горы. Не стоит и оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.