Дорожники все же просят воздержаться водителей от поездок.

На трассе Джубга — Сочи возобновили движение для фур. Напомним, ранее ограничение ввели из-за того, что на участке недалеко от поселка Дедеркой образовывались заторы. Объехать их не могли ни легковушки, ни спецтехника, которая вышла на борьбу с непогодой.

- Сейчас транспортное движение по трассе от Джубги до границы с Абхазией стабилизировалось, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе Упрдор "Черноморье". - Введенные ограничения проезда для большегрузов сняты.

Однако дорожники все же просят воздержаться водителей от поездок хотя бы до вечера 24 января. Это необходимо для того, что спецтехника могла беспрепятственно расчищать трассы от снега и не создавать искусственные пробки.