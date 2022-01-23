На горнолыжном курорте в Сочи сошла лавина.
На горнолыжном курорте в Сочи «Красная Поляна» сошла лавина. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Все произошло 23 января. Под сход снега, как уточняется, никто из людей не попал.
- В результате происшествия никто не пострадал, - заверили «КП» - Кубань» в оперативном штабе региона.
Стоит сказать, что ранее в мэрии Сочи выпустили экстренное предупреждение. На вершинах велика вероятность схода лавин. Предупреждение действует выше 500 метров.
Жителям и гостям региона спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности.
- Чаще всего лавины сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарников и деревьев, - напоминают в краевом ГУ МЧС.