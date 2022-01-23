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Общество23 января 2022 16:52

На горнолыжном курорте в Сочи сошла лавина

Об этом сообщили в краевом оперштабе
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
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На горнолыжном курорте в Сочи сошла лавина.

На горнолыжном курорте в Сочи сошла лавина.

На горнолыжном курорте в Сочи «Красная Поляна» сошла лавина. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Все произошло 23 января. Под сход снега, как уточняется, никто из людей не попал.

- В результате происшествия никто не пострадал, - заверили «КП» - Кубань» в оперативном штабе региона.

Стоит сказать, что ранее в мэрии Сочи выпустили экстренное предупреждение. На вершинах велика вероятность схода лавин. Предупреждение действует выше 500 метров.

Жителям и гостям региона спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности.

- Чаще всего лавины сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарников и деревьев, - напоминают в краевом ГУ МЧС.