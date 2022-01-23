На Кубани сотрудники ГИБДД помогают водителям выбраться из снежного плена

На Кубани сотрудники ГИБДД помогает водителям выбраться из снежного плена.

Снегопад в Краснодарском крае добавил хлопот не только коммунальным службам, но и сотрудникам ГИБДД. Снежные бури и гололедица значительно осложнили ситуацию на дорогах. В этих непростых условиях сотрудникам Госавтоинспекции приходится буквально спасать водителей из снежного плена. Вызволяют они и легковушки, и большегрузы. Так, например, 23 января сотрудники в погонах вместе с другими водителями толкали машины в Славянском районе.

- Сотрудники Госавтоинспекции также помогают с вызовом технической службы или эвакуатора, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в УГИБДД по Краснодарскому краю. - А еще они обеспечивают бесперебойную работу дорожных и коммунальных служб во время расчистки улиц и дорог от снега, при необходимости регулируют проезд транспорта.