В аэропорту Сочи с самолета сняли дебошира, который не хотел надевать маску

Чтобы разобраться с дебоширом, вызвали полицейских. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пассажира, отказавшегося надеть маску в самолете, сочли нарушителем и вызвали полицию. Этот случай произошел на рейсе Сочи — Пулково. Как объясняют правоохранители, еще при посадке на борт мужчина нецензурно выражался, когда разговаривал по телефону. Оказавшись в кресле, пассажиры стали готовиться к полету. Вот только когда попросили надеть средства защиты, он отказался. Позднее мужчина стал грубо выражаться, но на замечания других пассажиров не реагировал. Стюардессы передали информацию о дебошире командиру воздушного судна, после чего вызвали полицию.

- 36-летний житель был отстранен от полета, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД на транспорте. - Дебошира доставили в дежурную часть для разбирательств.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», там после беседы с правоохранителями на него составили два протокола - за мелкое хулиганство и невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности.

Материал направили в суд. Мужчине грозит штраф.