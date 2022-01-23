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Общество23 января 2022 17:56

В аэропорту Сочи с самолета сняли дебошира, который не хотел надевать маску

На мужчину составили два протокола
Евгения СОРОКА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Чтобы разобраться с дебоширом, вызвали полицейских.

Чтобы разобраться с дебоширом, вызвали полицейских.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пассажира, отказавшегося надеть маску в самолете, сочли нарушителем и вызвали полицию. Этот случай произошел на рейсе Сочи — Пулково. Как объясняют правоохранители, еще при посадке на борт мужчина нецензурно выражался, когда разговаривал по телефону. Оказавшись в кресле, пассажиры стали готовиться к полету. Вот только когда попросили надеть средства защиты, он отказался. Позднее мужчина стал грубо выражаться, но на замечания других пассажиров не реагировал. Стюардессы передали информацию о дебошире командиру воздушного судна, после чего вызвали полицию.

- 36-летний житель был отстранен от полета, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД на транспорте. - Дебошира доставили в дежурную часть для разбирательств.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», там после беседы с правоохранителями на него составили два протокола - за мелкое хулиганство и невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности.

Материал направили в суд. Мужчине грозит штраф.