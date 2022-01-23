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Происшествия23 января 2022 18:07

В Краснодарском крае из-за снегопада более 4,5 тысячи человек остались без света

На местах работают экстренные службы
Евгения СОРОКА
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Бригады энергетиков ведут восстановительные работы.

Бригады энергетиков ведут восстановительные работы.

В Краснодарском крае более 4,5 тысячи человек остались без света. Причиной тому стал сильный снегопад.

- 2,5 тысячи человек в Анапе и 2 тысячи жителей Красноармейского района остались без света, - сообщают в краевом оперативном штабе.

Кроме того, как удалось узнать «КП» - Кубань», обесточены оказались дома в станице Северской. Там, напомним, свет отключают второй день подряд. Несколько десятков домов оказались без электричества и в Краснодаре.

На местах работают экстренные службы. На данный момент уже удалось восстановить электроснабжение в хуторе Красный Курган в Анапе, а также в населенных пунктах Крымского района (Могукоровский, Свет, Садовое сельское поселение). Вернули свет и в поселке Кутаис Горячего Ключа, в котором также произошло аварийное отключение.