Ситуация на контроле оперативных служб. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани из-за непогоды река подтопила три дома и 66 дворов. Как стало известно, ЧП случилось в Славянске-на-Кубани. Там поднялся уровень воды в реке, которая вышла из берегов.

- В итоге подтоплено три дома и 66 придомовых территорий, - сообщают Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Специалисты проводят откачку воды. Для этого задействовали шесть единиц техники и 60 человек.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Славянском районе проводят откачку грунтовых вод - в списке 17 адресов.

Также в результате паводка произошел незначительный разлив рек Анапка и Котлама в Анапе.

- В границы населенных пунктов вода не зашла, - уточняют в оперативном штабе региона. - Ситуация на контроле оперативных служб, угрозы жилым домам нет.