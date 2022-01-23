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Происшествия23 января 2022 18:23

Аэропорт Краснодара снова приостановил свою работу из-за снегопада

Об этом сообщили в оперативном штабе края
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
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Снег вновь парализовал работу аэропорта в Краснодаре.

Снег вновь парализовал работу аэропорта в Краснодаре.

Аэропорт Краснодара снова приостановил свою работу. Дело в том, что вечером 23 января снег усилился. На взлетно-посадочной полосе создались условия, которые не позволяют безопасно взлетать и приземляться лайнерам.

- Из-за ухудшения погоды аэропорт Краснодара снова приостановил прием и выпуск воздушных судов до 02:00 24 января, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе края. - При этом один рейс отправили на запасной аэродром в аэропорт Анапы.

На время, пока воздушная гавань будет закрыта, взлетно-посадочную полосу расчистят, после чего обработают аэродром для безопасного выполнения полетов.

Пассажирам рекомендуют перепроверять время вылета и прилета по онлайн-табло.