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Общество23 января 2022 18:30

Часть дороги подмыло в Сочи

На месте организовано реверсивное движение
Евгения СОРОКА
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В ближайшее время начнутся восстановительные работы.

В ближайшее время начнутся восстановительные работы.

Часть дороги подмыло в Сочи. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе.

Как стало известно, все случилось в районе села Зубова Щель в Лазаревском районе. Там подмыло часть дороги. Но никто не пострадал.

- Чтобы обезопасить людей, на месте было организовано реверсивное движение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе края.

В ближайшее время начнутся восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что дорогу, на которой сошел оползень, расчистили в Сочи. Службы вывезли 80 кубометров грунта и три упавших дерева.