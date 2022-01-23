Подростка ищут десятки жителей станицы, в которой вырос пропавший. Фото: instagram.com/lizaalert_kk

На Кубани почти сутки разыскивают 14-летнего школьника. Маркин Константин Сергеевич пропал в станице Васюринской Динского района 22 января 2022 года. О том, куда парень направился, неизвестно. Вот уже почти сутки он ничего не дает о себе знать.

Рост парня 160 сантиметров, он худощавого телосложения. У юноши светло-русые волосы, голубые глаза. В день пропажи был одет в коричневую куртку, черное трико, черные полуботинки. На голове у него была синяя шапка.

Известно, что сейчас организован поиск на местности. В доме культуры в станице Васюринской развернули штаб.

- Зона поиска обширна, очень много свободных пространств, природная среда и город, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В социальных сетях за несколько часов появились десятки откликов желающих помочь. Пропавшего Константина ищут добровольцы из разных районов Кубани.